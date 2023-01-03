中年漢北角遇襲　身體多處受傷送院

【有線新聞】一名男子在北角遇襲受傷，警員封鎖現場調查，現場地上遺下血漬及口罩。

凌晨3時許，該名男子在電氣道160號對開被兩名男子持刀襲擊，兇徒傷人後逃去。

54歲男事主手腳及頭部受傷，由救護車送東區醫院治理，案件列作傷人案處理。