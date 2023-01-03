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升中派位及自行分配學位開始收表 教育局推電子平台供家長交表
i-Cable
2023年01月03日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】升中派位、升中自行分配學位，學校開始收表。
今年九月新學年升中的學生，家長如有意申請自行分配學位，即日起至本月17日要向中學遞交申請。
教育局今年首次推出中一派位電子平台，家長只要登記成為用戶，並綁定手機程式「智方便+」帳戶，就可在網上遞交申請及查閱結果。
家長亦可以選擇郵寄或親身到學校交表，獲取錄的學生3月31日會收到通知。
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