亞少賽摘銀兼刷新兩項青年紀錄　田徑小將朱洛言冀800米衝破1分50

【有線新聞】香港田徑小將朱洛言，去年10月在U18亞錦賽奪得800米銀牌，兼打破兩項香港青年紀錄，長遠目標要跑快4秒，衝入1分50。

亞少800米決賽，17歲的朱洛言跑出1分53秒46得第2。

香港田徑代表朱洛言：「衝線後還未知發生甚麼事，直至望到分板，呆了一分鐘，蹲在地上一分鐘，才知道打破青年紀錄，心裡一直都知道有實力打破，只是欠缺一個機會。」

將自己保持的U18港績推快，更打破教練梁達威塵封25年的U20紀錄。

香港田徑教練梁達威：「(香港)中長跑過往在亞少賽，男子從未奪過獎，他應該是第一個，現比預期中突出。紀錄已經維持多年，終於有人打破，最開心是由自己學生打破。」

8歲破小學學界紀錄，17歲衝出香港，贏泰國錦標賽及亞少銀牌。朱洛言表示爸爸影響他最深，剛開始跑步時，已經用非常手段教曉他，比賽不是只為了勝利這麼簡單。

朱洛言：「(有次比賽)熱身時與爸爸傾談，說對手都不是很厲害，談論應該怎樣勝出，怎樣跑得比他們快。爸爸覺得我態度很囂張，不尊重對手，所以直接拉走我，不讓我跑那場比賽。」

提升自己亦要帶起身邊的隊友，這位新任校隊隊長，會全力備戰二月尾開始的學界賽。雖然學校跑道只得300米一圈，並非一個正式的400米運動場，但朱洛言指很喜歡這個地方，因為與隊員一起訓練的感覺很熱血。

朱洛言：「特別是在這裏跑步，你會聽到旁邊的朋友大叫加油，特別開心。希望衝破1分50秒的關口，跑到1分49秒或更快。只要我做到，我便會是香港第一個做到。」

800米衝入1分50是長期目標，朱洛言會先向1分52秒17的香港紀錄進發。