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大嶼山女子踩單車翻車一度暈倒 直升機送院
i-Cable
2023年01月03日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】一名女子在大嶼山踩單車翻車受傷。
事主頭部受傷流血，由飛行服務隊直升機救起，送往東區醫院治理。
上午八時許，她與朋友在芝麻灣道踩單車，去到龍尾附近翻車，撞傷頭暈倒，朋友報警，經急救後回復知覺。
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