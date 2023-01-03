南韓周六起要求港澳旅客登機須持陰性證明

【有線新聞】南韓進一步收緊對中國旅客防疫措施，要求來自港澳地區旅客周六起登機前須提供檢測陰性證明。

南韓昨日開始要求來自中國的旅客抵達機場後接受核酸檢測，根據當地部門數字，截至昨日下午5時，逾700人從中國入境，當中208人在仁川機場接受檢測，已有檢測結果的106人中，13人確診感染新冠病毒，全部沒有症狀。

南韓早前宣布由1月5日起，中國入境旅客登機前須先出示48小時內核酸檢測，或24小時內快測陰性證明，最新要求港澳旅客亦需提供有關證明。