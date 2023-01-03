返回
按輸入鍵開始搜尋

南韓周六起要求港澳旅客登機須持陰性證明

南韓周六起要求港澳旅客登機須持陰性證明
【有線新聞】南韓進一步收緊對中國旅客防疫措施，要求來自港澳地區旅客周六起登機前須提供檢測陰性證明。
南韓昨日開始要求來自中國的旅客抵達機場後接受核酸檢測，根據當地部門數字，截至昨日下午5時，逾700人從中國入境，當中208人在仁川機場接受檢測，已有檢測結果的106人中，13人確診感染新冠病毒，全部沒有症狀。
南韓早前宣布由1月5日起，中國入境旅客登機前須先出示48小時內核酸檢測，或24小時內快測陰性證明，最新要求港澳旅客亦需提供有關證明。
上一條影片 專家指多地正處感染高峰、惟過後會平復　上海首現XBB.1.5境外輸入病例
下一條影片 警方去年首10月錄1,300宗網上情緣騙案　涉款5.8億元
其他人也在看
牛頭角六旬婦涉逾期居留10年被捕　兒子報警舉報
2022年12月27日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知　申報平台文件＋隔離令申請教學　請病假可豁免醫生紙？
2022年12月29日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包　5類人建議接種　副作用＋預約方法＋接種地點一文看
2022年12月29日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離　「紅碼」轉「藍碼」申報教學
2022年11月28日
一線搜查丨露營帳篷內開暖爐取暖　台一家三口一氧化碳中毒昏迷　衛生防護中心：可致死
2022年12月29日