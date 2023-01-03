警方去年首10月錄1,300宗網上情緣騙案　涉款5.8億元

【有線新聞】警方去年頭十個月接獲的網上情緣騙案約1,300宗，涉及5.8億元，金額較去年同期高兩成，女性受騙比例由9成半跌至8成。

主要手法仍然是假扮專業人士透過社交平台尋找「獵物」，誘使投資虛擬資產去騙財。

李先生表示：「平台的貨幣突然暴跌九成，我在平台裏斬倉，沽清了它，由3萬美元變為只有2,000美元。」

李先生去年九月初在社交平台結識一個朋友，再轉到通訊軟件聊天。對方游說他購買加密貨幣，他分四次匯款，最終損失18萬元。這一類的網上情緣騙案警方去年1至10月共接獲1,309宗，涉及金額較同期高兩成，達5.8億元。當中近一半是被誘使投資，女性受騙的比例由95%跌至80%，男性受害人佔比急升。騙徒會假扮工程師、虛擬資產投資專家等專業人士，與受害人建立情侶關係，再誘使對方投資一些假的虛擬資產。

網罪科網絡安全組總督察葉卓譽表示：「虛擬資產價格升幅很大，令到很多人趨之若鶩。很多時候投資者，尤其不是機構的投資者，普通投資者對虛擬資產認知一知半解，很容易被騙徒利用。」

警方展開20次行動，偵破811宗騙案，涉及4億元，共拘捕589人。部分詐騙集團在境外運作，能短時間內把犯罪得益轉到其他地方，調查相當困難。

網罪科網絡安全組警司范俊業表示：「我們要得到互聯網的服務商合作，一些互聯網服務商在香港境外，他們未必能即時合作或提供資料予警方進一步調查，也未必保存一些完整資料。」警方提醒市民不要輕信任何人去做投資決定。