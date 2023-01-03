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比利時對中國航班作污水檢測　稱為驗證中方數據準確度

比利時對中國航班作污水檢測　稱為驗證中方數據準確度
【有線新聞】比利時將會對來自中國的航班進行污水檢測，以了解是否有新變種病毒。
比利時衛生官員稱，措施是為了驗證中國提供的數據準確，理解部分感染新冠病毒的乘客未必會使用飛機上的洗手間，措施並非為了追蹤人，而是了解中國發生的事。當局同時要求來自中國的旅客抵埗後七日內若有病徵應做檢測，但不會強制執行。
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