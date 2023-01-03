通關｜陳恒鑌引消息指羅湖及落馬洲口岸率先開放　首階段以鐵路接駁為主

【有線新聞】高鐵陸續試車準備通關，有市民到西九龍站嘗試購票但撲空。

立法會議員陳恒鑌引述消息說會先開通鐵路接駁的口岸，包括羅湖及落馬洲。而直通巴公司負責人說據了解首階段過關配額三萬人次，其中深圳灣口岸是一萬人。

在西九龍高鐵站，有工程人員駕駛吊車，票務大堂有工作人員，螢幕顯示測試資訊，站內的餐廳亦在準備重開。

港鐵未公布開售車票，已經有市民急不及待來了解。趙女士表示：「如果今日有車票售賣，想買車票回鄉過年，回去廣州南。始終幾年沒有回鄉，過來看看、碰碰運氣。」

顏先生表示：「想乘高鐵，很多資料不清楚，過來看看資料。日後回內地，想去天津走走。沒有售票、白走一場，我們特意由屯門來的。」

除了高鐵，北上鐵路還可以經羅湖及落馬洲。立法會議員陳恒鑌說據他了解首階段通關，以鐵路接駁為主。

陳恒鑌表示：「主要是運力問題，因為東鐵一直運行中，只要接駁多一個站，已經可以到落馬洲和羅湖，不需要特別準備交通配套。皇崗口岸一方目前有工程，另一方面需要皇巴士接駁。如果要復車，需要找司機、驗車，需要時間。如果8日通關，皇崗口岸應不是第一批。」

接駁口岸的直通巴公司說據了解初期通關配額有三萬個。中港澳直通巴士聯會秘書長陳宗彝表示：「初步了解深圳灣口岸有一萬個配額，有三個口岸正積極協調中，深圳灣、文錦渡，以及港珠澳大橋的珠海口岸，每個口岸配額都不同。」他說已經準備超過100部巴士，相信可應付需求。