返回
按輸入鍵開始搜尋

通關｜潘烈文指本地已廣泛流行　只要無新變異病毒株風險不大

【有線新聞】內地與本港通關在即，有學者說內地近日流行的新冠變種病毒，本港曾經有個案。只要無發現新變異病毒株，通關對香港不會造成很大風險。
港大醫學院公共衞生學院教授潘烈文表示：「當然會更多人感染。入到來香港，始終開關後人數流動多了，但著眼點應是本地每日已有約兩萬人感染，所以本地已廣泛流行。所以我認為整體風險，只要病毒株與外面外國或本地流行差不多的話，風險都不大 。」
上一條影片 東京5大必吃美食　100円超大份拖羅＋目黑柚子鹽拉麵＋銀座百年麵包店｜日圓5算攻略
其他人也在看
牛頭角六旬婦涉逾期居留10年被捕　兒子報警舉報
2022年12月27日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知　申報平台文件＋隔離令申請教學　請病假可豁免醫生紙？
2022年12月29日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包　5類人建議接種　副作用＋預約方法＋接種地點一文看
2022年12月29日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離　「紅碼」轉「藍碼」申報教學
2022年11月28日
一線搜查丨露營帳篷內開暖爐取暖　台一家三口一氧化碳中毒昏迷　衛生防護中心：可致死
2022年12月29日