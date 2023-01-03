通關｜潘烈文指本地已廣泛流行　只要無新變異病毒株風險不大

【有線新聞】內地與本港通關在即，有學者說內地近日流行的新冠變種病毒，本港曾經有個案。只要無發現新變異病毒株，通關對香港不會造成很大風險。

港大醫學院公共衞生學院教授潘烈文表示：「當然會更多人感染。入到來香港，始終開關後人數流動多了，但著眼點應是本地每日已有約兩萬人感染，所以本地已廣泛流行。所以我認為整體風險，只要病毒株與外面外國或本地流行差不多的話，風險都不大 。」