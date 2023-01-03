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七一刺警｜網上發表「斬黑警」言論　入境處高級助理囚半年

【有線新聞】前年七一刺警案發生後，三人涉嫌在網上煽惑傷害警員被捕，其中一名被告認罪，判監半年。
前年7月1日晚，一名警員在銅鑼灣被人用刀刺傷，政府將事件定性為恐怖襲擊，當時是入境處高級助理的35歲被告翌日在網上討論區發表「斬黑警」帖文和留言。
法官李慶年判刑時說被告開啟帖文後留言六次推廣，提升激進程度，而回應訊息的人不足50個。而且被告沒有具體計劃，最終亦無人因而襲警，案件嚴重程度較輕，考慮到被告認罪及失去工作，判他監禁半年。
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