返回
按輸入鍵開始搜尋

旅行檢測｜港府去信多國駐港領事冀撤銷限制　陳國基：無需要設限

【有線新聞】多國相繼要求香港旅客登機前提供新冠檢測陰性結果，政府去信相關國家駐港領事希望撤銷限制。
政務司司長陳國基在社交媒體說包括澳洲、加拿大、美國和南韓等國家要求香港旅客登機前提供檢測陰性證明。港府認為無需要亦不合適，昨日去信這些國家的駐港總領事表達關注，並闡述本港最新防疫安排。他說會繼續與這些國家聯繫，致力推進交流合作。
上一條影片 七一刺警｜網上發表「斬黑警」言論　入境處高級助理囚半年
下一條影片 澳門博彩業：農曆年假生意會改善 大行料賭收逐步復蘇
其他人也在看
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知　申報平台文件＋隔離令申請教學　請病假可豁免醫生紙？
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包　5類人建議接種　副作用＋預約方法＋接種地點一文看
2022年12月29日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
一線搜查丨露營帳篷內開暖爐取暖　台一家三口一氧化碳中毒昏迷　衛生防護中心：可致死
2022年12月29日
一線搜查丨港男自製馬友刺身　讚味道似拖羅　網民：怕你去唔切睇急症｜附食安中心建議
2022年12月30日
東莞女子高燒求診連打三針後去世　家屬質疑診所違規操作
2022年12月30日