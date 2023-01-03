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旅行檢測｜港府去信多國駐港領事冀撤銷限制 陳國基：無需要設限
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2023年01月03日
港聞
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【有線新聞】多國相繼要求香港旅客登機前提供新冠檢測陰性結果，政府去信相關國家駐港領事希望撤銷限制。
政務司司長陳國基在社交媒體說包括澳洲、加拿大、美國和南韓等國家要求香港旅客登機前提供檢測陰性證明。港府認為無需要亦不合適，昨日去信這些國家的駐港總領事表達關注，並闡述本港最新防疫安排。他說會繼續與這些國家聯繫，致力推進交流合作。
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