本港增16,186宗確診　多75人離世

【有線新聞】新增16,186宗確診，連續3日回落。

本地個案有15,862宗，輸入就有324宗，多75人離世。18間安老及殘疾人士院舍呈報有確診個案，涉及27名院友及4名職員。156間學校呈報有陽性個案，涉及266名學生及教職員。