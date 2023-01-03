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港大醫學院推算 過去一周每日有2.6萬至8萬人確診
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2023年01月03日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】港大醫學院推算過去一星期，全港每日有2.6萬至8萬人確診。
港大自去年3月推行疫情監測計劃，在全港18區招募了1萬人，不論有沒有病徵，都定期做快速測試，評估及監察病毒傳播情況。過去一星期錄得的時點患病率是百分之2至6，以現時Omicron變異病毒的快測，一般連續七天呈陽性，加上平均靈敏度有7成半，推算每天新增26,700至8萬宗確診。而最近兩天數據顯示，疫情似乎有回落趨勢，往後走向仍需進一步監察。
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