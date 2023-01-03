據悉陳日君獲准取回護照　離港參與榮休教宗本篤十六世喪禮

【有線新聞】涉嫌違反《港區國安法》的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機，據悉獲法院批准取回護照及離港，參與已故榮休教宗本篤十六世喪禮。

陳日君到西九龍裁判法院申請修改保釋條件，據悉在律政司不反對下，獲批取回特區護照離港，在明晚到周日到梵蒂岡參與本篤十六世喪禮，回港後須歸還護照。

陳日君與4名「612基金」信託人去年中被捕，涉嫌違反國安法、干犯串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全罪，獲准保釋候查，並須交出旅行證件。