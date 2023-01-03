旺角女子遭貨車輾過　送院不治

【有線新聞】旺角一名女子過馬路遭貨車撞傷，送院不治。

女子腳部骨折，送院時要氧氣罩協助呼吸。下午近五時，一輛貨車沿亞皆老街慢線往大角咀方向行駛，駛到近新填地街撞倒一名過馬路女子。她遭貨車輾過，重傷倒臥地上，由救護車送院。警方正調查意外原因。