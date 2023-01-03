搶藥潮｜上水有藥房散賣水貨撲熱息痛　揭在港無註冊　藥劑師：不建議購買

【有線新聞】搶藥潮持續，很多藥房已沒有必理痛售賣，有藥房將含有撲熱息痛的藥物分拆成一排排出售。本台發現有藥物背面只印有簡體字，未有本港註冊編號，藥劑師相信藥物成分相同，但不建議市民購買水貨藥。

上水一帶的藥房繼續有市民大手入貨，各種成藥都買，不是每間藥房都有必理痛，取而代之是這些一排排散裝藥，標籤「藥房版必理痛」。

這款十元有十粒，背面用簡體字寫上撲熱息痛的中文學名和一個內地註冊編號，叫人一次服用一粒。另一款二十元十粒，背面用繁體字印上香港藥廠名及撲熱息痛的英文學名。

我們分別向兩名店員查詢，得到的解說並不一致。店員：「（這款是內地的？）是。（另一款呢？）這是香港診所用的必理痛。（香港這款會比較好嗎？）正常當然香港的較好，這個一日三次，每次一粒。（另一款呢？）也一樣。（一日三次每次一粒？）是。」

相隔廿分鐘，我們再到藥房查詢。店員：「一款是診所的，香港政府配那一種。（另一款呢？）大陸包裝。（同一個？）成分。（一日吃幾次？）一日四次，每次一粒，無發燒不用吃。」

有市民指如果染疫後不適，會服用這些藥物紓緩病徵。吳先生：「買不到必理痛都沒辦法，假的真的都買來博一博看看。」

售賣藥房版必理痛的藥房都有Rx標誌，不過觀察了一會，不見有藥劑師在場，店員也沒問我有沒有藥物敏感或長期病患。

有藥劑師指單憑背面印刷，只能確認有繁體字的藥物已在香港註冊，印上簡體字的要在藥物名冊搜尋才知。香港醫院藥劑師學會前會長蘇曜華：「它們兩個的藥學名代表的化學結構是一模一樣，其實是安全，大家都能做到同樣功效，但一個是沒註冊、一個有註冊，這是十分重要。有別於電器，電器買水貨其實都可以用，水貨藥物就有一定風險。」他說如果買不到含撲熱息痛的藥，徵詢藥劑師意見後可考慮買有布洛芬的藥，同樣有止痛退燒功效。