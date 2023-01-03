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盧寵茂視察伊院 冀病人體諒輪候時間長 籲輕症者求診私醫
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2023年01月03日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】醫務衞生局局長盧寵茂視察伊利沙伯醫院。
盧寵茂和副局長李夏茵巡視醫院急症室和隔離病房，了解公立醫院在服務高峰期運作情況。盧寵茂說等候時間較長，希望病人體諒，呼籲病情輕微的人向普通科門診或私家醫生求醫。
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