盧寵茂視察伊院　冀病人體諒輪候時間長　籲輕症者求診私醫

【有線新聞】醫務衞生局局長盧寵茂視察伊利沙伯醫院。

盧寵茂和副局長李夏茵巡視醫院急症室和隔離病房，了解公立醫院在服務高峰期運作情況。盧寵茂說等候時間較長，希望病人體諒，呼籲病情輕微的人向普通科門診或私家醫生求醫。