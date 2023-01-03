港澳客抵南韓須陰性證明　比利時將驗中國航班污水　中方：會本著對等原則採取措施

【有線新聞】南韓進一步收緊對中國防疫措施，最新要求港澳旅客周六起登機前提供檢測陰性證明，抵埗後毋須再檢測。中方批評部分國家的入境限制缺乏科學依據，表明會採取相應措施。

南韓原先只要求中國內地旅客周四起須於登機前提供陰性檢測證明，其後決定擴大措拖。港澳地區入境旅客周六起，亦須在登機往南韓前，提供48小時內核酸檢測或24小時內非家用快測陰性證明，並在網上填寫健康申報表。抵埗後毋須再檢測，但若有疑似感染症狀，入境後須再做核酸檢測。確診者隔離7日，期間自費檢測及住宿。

至於內地旅客落地後接受檢測的規定，周一實施首日，逾千人從中國飛抵仁川機場。根據南韓疾病管理廳，其中309個短期停留人士下機後立即接受檢測，61人結果呈陽性，感染率接近兩成，輿論憂慮政府為中國確診患者準備的隔離設施即將爆滿。

英國政府較早前公布，周日起會在機場抽樣檢測抵埗的內地入境旅客。英國《獨立報》引述相關部門發言人指，倫敦希思羅機場的檢測屬自願性質，確診者毋須隔離。報道更指，飛抵曼徹斯特的入境者毋須檢測，目前只有這兩個機場有來自中國直航航班。

比利時則宣布將對來自中國的航班進行污水檢測，了解有沒有新變種病毒，即使理解感染新冠病毒乘客未必使用飛機上的洗手間，但措施並非為了追蹤個人，而是驗證中國提供的數據是否準確。當局同時要求中國旅客抵埗後7日內，若有病徵應做檢測，但不會強制執行。

在北京，外交部堅決反對部分國家為政治目的操弄防疫措施，批評一些針對中國的入境限制缺乏科學依據，部分過份做法不能接受，中方會針對不同情況，本著對等原則採取相應措施。