有休班警涉非禮、傷人等七罪被捕　警方：重視人員操守

【有線新聞】一名休班警涉嫌非禮、危險駕駛及傷人等被捕。

據了解被捕的是時任沙頭角分區指揮官陸振中，現已被停職。警方說疑犯去年6月在粉嶺非禮一名女子，7月再在同區危險駕駛，以及襲擊3名人士。警方調查半年後，落案控告他猥褻侵犯、危險駕駛、襲擊致造成身體傷害等7項控罪，明日在粉嶺裁判法院提堂。

警方強調重視人員操守，任何犯法行為都會嚴正處理。