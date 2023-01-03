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海關檢市值94萬走私止痛藥、快測等 拘五貨車司機
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2023年01月03日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】海關檢獲3,900多件走私藥物和防疫物資，市值大約94萬。
檢獲的走私貨品包括止痛藥、連花清瘟膠囊、快速測試包、退熱貼等。海關指，上周二至周日在深圳灣、文錦渡和落馬洲管制站截獲四輛出境及一輛入境貨車，報稱沒有載貨或載有文件和電子零件。海關在司機位和貨櫃深處發現無進出口許可證的藥物和防疫物資，拘捕五名38至59歲男司機。
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