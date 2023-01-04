黃大仙的士失控撞貨櫃車　47歲男乘客送院不治

【有線新聞】黃大仙凌晨有的士失控，撞向路邊貨櫃車，一死一傷。

47歲男乘客頭部重傷，送院時已昏迷，救護員不停為他心外壓急救，延至早上不治。而的士車頭嚴重損毀，車頂亦割開。凌晨十二時許，的士在竹園道翠竹商場對開撞向停泊在路邊的貨櫃車，消防接報到場救出被困乘客，77歲司機亦報稱不適一同送院。