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黃大仙的士失控撞貨櫃車　47歲男乘客送院不治

【有線新聞】黃大仙凌晨有的士失控，撞向路邊貨櫃車，一死一傷。
47歲男乘客頭部重傷，送院時已昏迷，救護員不停為他心外壓急救，延至早上不治。而的士車頭嚴重損毀，車頂亦割開。凌晨十二時許，的士在竹園道翠竹商場對開撞向停泊在路邊的貨櫃車，消防接報到場救出被困乘客，77歲司機亦報稱不適一同送院。
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