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旺角男子元旦衝出馬路 撞向私家車後倒地滾圈 涉刑毀等被捕
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2023年01月04日
港聞
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【有線新聞】一名男子元旦凌晨衝出馬路撞向一輛私家車，涉嫌刑事毀壞及違反道路交通條例被捕。
涉事私家車當日沿亞皆老街往旺角方向行駛，一名男子突然衝出馬路，司機及時停車，但男子繼續撞向私家車，之後在地上打滾。警方說據了解，該名27歲男子當時身上有酒氣，經救護員檢查後沒有表面傷痕，送院後拒絕治療，自行離開。警方昨天在牛頭角拘捕他，他獲准保釋，下月上旬向警方報到。
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