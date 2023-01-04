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加盟後艾納斯主場亮相 C朗：很多歐洲球會想跟我簽約
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2023年01月04日
體育
新聞資訊
【有線新聞】葡萄牙球星C朗拿度首度在沙特球會艾納斯的主場亮相。
艾納斯球員C朗拿度：「很多歐洲球會邀請，巴西、澳洲、美國，甚至葡萄牙球會想跟我簽約，但我決定加盟這間球會，不止要發展足球，也希望推進這國家各方面的發展。我所有錦標都贏過了，效力過最大的歐洲球會，現在到亞洲是新挑戰。」
他又說沙特聯賽的競爭很大，希望將經驗帶給年輕及女子足球員，C朗跟艾納斯簽約至2025年，據報年薪達2億歐元，是歷來最高薪的合約。
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