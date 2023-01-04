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顧嘉煇逝世｜楊潤雄深切哀悼 讚揚作品陪伴港人成長
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2023年01月04日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】文化體育及旅遊局局長楊潤雄對顧嘉煇逝世表示深切哀悼。
楊潤雄指，顧嘉煇的作品歷久常新，多年來陪伴香港人成長，豐富全球華人的生活，他的精神和筆下觸動人心的不朽香江樂曲將流傳後世。
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