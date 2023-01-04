浸大發現腹瀉型腸易激綜合症新治療標靶　倡多食新鮮蔬果少食肉

【有線新聞】浸大研究團隊發現腹瀉型腸易激綜合症的新治療標靶。

團隊發現一種腸道細菌在腸易激綜合症患者的糞便樣本大量存在，這種細菌會產生苯乙胺和色胺，誘發腹瀉及分泌失調等症狀。兩種物質含量可透過低蛋白含量飲食調節，即多吃新鮮蔬果及少吃肉，亦可以透過抑制劑減輕症狀。