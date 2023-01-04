以色列國安部長訪聖殿山引巴人抗議

【有線新聞】以色列右翼新政府高官，到訪阿克薩清真寺所在的聖殿山，巴勒斯坦批評以色列入侵清真寺，號召民眾反抗。多國亦予以譴責，阿聯酋和中國要求聯合國安理會開會討論，美國表明不接受單方面破壞現狀。

上任不足一周，以色列新任國安部長本-格維爾，在保安包圍下到訪聖殿山，逗留約15分鐘。 這裡除了是猶太教聖地，亦是伊斯蘭教第三大聖地阿克薩清真寺所在地，只准穆斯林入內參拜。 本-格維爾沒進入阿克薩清真寺，強調聖殿山對所有人開放，批評不准猶太人參拜是種族歧視。他稱與警方及國家安全部門評估後，獲同意到訪，又表明不會向巴勒斯坦武裝部隊哈馬斯屈服。他數小時後出席內閣會議，總理內塔尼亞胡辦公室當晚發聲明，強調致力維持聖殿山現狀。

巴勒斯坦質疑以色列企圖將清真寺變成猶太教堂，強烈譴責並呼籲民眾反抗。哈馬斯警告本-格維爾行徑是對地區形勢火上加油，埃及、沙特阿拉伯及阿聯酋等加入譴責，阿聯酋和中國要求安理會開會，據報周四討論。聯合國秘書長古特雷斯呼籲各方不要加劇緊張，美國深切關注事件，表明不接受任何單方面破壞現狀行為。