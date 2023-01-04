i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
多個的士團體遞交加價申請 落旗由27元加至32元
i-Cable
2023年01月04日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】多個的士團體向運輸署遞交加價申請。
市區的士團體聯盟聯和多個新界的士團體到西九龍政府合署遞交申請，運輸署派代表接信。市區的士申請落旗由27元加到32元，新界的士就申請加至28元，市區和新界的士每次跳錶再加兩毫。運輸署說稍後會約見的士業界按機制處理申請，會考慮的士營運成本轉變、乘客的接受程度等不同因素。
上一條影片
彭博：中國或准企業恢復進口澳洲煤炭
下一條影片
兩跨性別人士就更改身份證性別終極上訴 指政府忽略變性手術風險
其他人也在看
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假可豁免醫生紙？
生活
有線生活
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
2022年12月29日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
一線搜查丨露營帳篷內開暖爐取暖 台一家三口一氧化碳中毒昏迷 衛生防護中心：可致死
生活
有線生活
2022年12月29日
一線搜查丨港男自製馬友刺身 讚味道似拖羅 網民：怕你去唔切睇急症｜附食安中心建議
生活
有線生活
2022年12月30日
筷子疊住搓洗原來超錯 洗錯含菌高過馬桶蓋8倍 專家教正確清洗法｜附選購筷子4貼士
生活
有線生活
2022年12月27日
其他人也在看
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假可豁免醫生紙？
生活
有線生活
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
2022年12月29日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
一線搜查丨露營帳篷內開暖爐取暖 台一家三口一氧化碳中毒昏迷 衛生防護中心：可致死
生活
有線生活
2022年12月29日
一線搜查丨港男自製馬友刺身 讚味道似拖羅 網民：怕你去唔切睇急症｜附食安中心建議
生活
有線生活
2022年12月30日
筷子疊住搓洗原來超錯 洗錯含菌高過馬桶蓋8倍 專家教正確清洗法｜附選購筷子4貼士
生活
有線生活
2022年12月27日