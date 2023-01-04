多個的士團體遞交加價申請　落旗由27元加至32元

【有線新聞】多個的士團體向運輸署遞交加價申請。

市區的士團體聯盟聯和多個新界的士團體到西九龍政府合署遞交申請，運輸署派代表接信。市區的士申請落旗由27元加到32元，新界的士就申請加至28元，市區和新界的士每次跳錶再加兩毫。運輸署說稍後會約見的士業界按機制處理申請，會考慮的士營運成本轉變、乘客的接受程度等不同因素。