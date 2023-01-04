天水圍天恩邨單位起火　一名男子臉手燒傷送院

【有線新聞】天水圍有住宅單位起火，一名男子燒傷送院。

大廈外牆熏黑，約二十名居民疏散落樓。警方下午兩時半左右接報，天恩邨恩盈樓一個單位有濃煙湧出。消防派出煙帽隊及開一條喉灌救，約半小時後將火救熄，在起火單位救出一名男子。他臉和手燒傷，清醒送院，初步調查是有人煮食時引起火警。