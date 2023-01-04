通關｜噴射飛航已準備恢復港澳航線　料初期先行駛氹仔至上環日間航線

【有線新聞】噴射飛航指，準備好恢復港澳航線，預料初期先會行駛來往氹仔至上環的日間航線。

噴射飛航澳門航線部說，仍在等候港澳政府通知何時可以復航，預計初期先恢復來往氹仔至上環日間航線，每日可提供16班船，是疫情前的十分一，之後逐步恢復外港碼頭以及晚間航線。