天主教香港教區為榮休教宗本篤十六世辦安息彌撒　有信眾感不捨

【有線新聞】天主教香港教區在堅道座堂為榮休教宗本篤十六世舉行大禮安所彌撒，一連三日的弔唁亦完結。

大禮安所彌撒傍晚在半山堅道的聖母無原罪主教座堂舉行，一眾信眾歌唱進堂詠，儀式由香港教區主教周守仁主持。周守仁：「我們懷着感恩的心，我們祈求上主接納本篤十六世的靈魂。」他把香爐帶到講台。

副主教蔡惠民負責講道，他讚揚本篤十六世為社會帶來改革。蔡惠民：「他嚴肅面對教廷管理不善問題，承認教會未有保護兒童免受性侵的過失等。在處理中國教會上，他曾在2007年向中國教會發信，在信中，他一方面指出教廷處理中國教會上的原則，另一面鼓勵中國教徒尊重交談，促進天主教的正常化。」

座堂最後一天開放給公眾弔唁，弔唁處擺放本篤十六世遺照，有教友在座堂祈禱、簽署弔唁冊。有信眾感到不捨，說會學習本篤十六世的精神和信念。蘇先生：「給我深刻的印象，是他一直很堅持自己信念，有很多事情他未必與教會其他較進取的人想法一致，他會用自己方法處理。」潘女士：「退位讓賢，專注祈禱，很難得一個默觀的教宗，他不眷戀教宗位置。」

天主教榮休教宗本篤十六世上周六離世，葬禮星期四在梵蒂岡聖伯多祿廣場舉行。