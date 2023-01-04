政府公布五前高官新職　鄭若驊任亞洲國際法律研究院聯席主席　陳帆、羅致光大學執教

【有線新聞】政府公布五位前問責官員離職後的工作。

前律政司司長鄭若驊出任亞洲國際法律研究院聯席主席和執行委員會成員；前運輸及房屋局局長陳帆在香港機電工程商聯會做榮譽顧問和香港教育大學榮譽教授；勞福局前局長羅致光在教大和香港大學分別擔任榮譽教授和兼任教授；前環境局政助區詠芷在中國海外建築擔任可持續發展總監；勞福局前政助馮興禮去馬會做慈善事務高級經理。

政府相關諮詢委員會說不預期有關工作或委任會引起負面公眾觀感。