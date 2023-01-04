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前沙頭角指揮官涉非禮、危駕及襲擊等七控罪准保釋
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2023年01月04日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】前沙頭角分區指揮官陸振中被控非禮、危險駕駛及襲擊，在粉嶺裁判法院提堂。
陸振中涉及七項控罪，案發期間他是沙頭角分區指揮官，被控去年6月22及23日在聯和墟街市熟食中心一個洗手間三度猥褻、侵犯一名女子，之後在7月15日襲擊同一名女子及另外兩名男子，並在粉嶺一個停車場危險駕駛。裁判官將案件押後至下月中再訊，被告獲准保釋。
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