房委會交租電子系統出錯未扣減紓困減免　部分租戶多繳2元至175元

【有線新聞】房委會交租電子系統出錯，導致部分租戶交多了租，現已更新系統。

房委會說繳付租金的電子服務系統未及時更新，系統所顯示的租金金額沒有扣減特別紓困措施，令部分周日至周二交租的租戶交多了額外2元至175元。房委會指已經更新系統，多繳付的租金會從下個月租金扣除，如果個別租戶想取回款項，則可向屋邨辦事處申請。房委會亦將發信通知受影響租戶。