36歲休班男警涉非法賭博被捕後停職　明日提堂

【有線新聞】一名休班警員涉嫌非法賭博被捕，案件明日提堂。

警方去年7月在沙田一個工廈單位搗破非法賭博賭檔，拘捕9男2女，包括一名36歲休班男警，涉嫌「在賭博場所內賭博」。他已被停職，警方調查及徵詢法律意見後決定起訴該名警員，案件周四沙田裁判法院提堂。