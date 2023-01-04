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36歲休班男警涉非法賭博被捕後停職 明日提堂
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2023年01月04日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】一名休班警員涉嫌非法賭博被捕，案件明日提堂。
警方去年7月在沙田一個工廈單位搗破非法賭博賭檔，拘捕9男2女，包括一名36歲休班男警，涉嫌「在賭博場所內賭博」。他已被停職，警方調查及徵詢法律意見後決定起訴該名警員，案件周四沙田裁判法院提堂。
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