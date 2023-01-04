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菲警隊涉勾結毒販 內政部長要求300高層辭職 證清白方可復職
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2023年01月04日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】菲律賓警隊被指與毒販勾結，300名高層警官被要求辭職。
內政部長阿瓦洛斯承認有警隊高層涉及毒品罪行，強調要洗刷警隊名聲、取信於民，要求警督職級以上的300名警官全部請辭；獲調查委員會證實不涉及販毒後可以復職。
菲律賓近年鐵腕掃毒，據報有警員私吞檢獲的毒品，甚至倒戈，阻礙執法。阿瓦洛斯表示要求警員自證清白可以快速杜絕害群之馬。
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