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港鐵油麻地站信號故障 列車服務一度受阻
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2023年01月05日
港聞
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【有線新聞】港鐵油麻地站有信號故障，觀塘綫列車服務一度受阻，早上八時許回復正常。
港鐵工程人員在月台搶修，有警員戒備維持秩序。港鐵表示，由於油麻地站有信號故障，觀塘綫列車駛經何文田站至旺角站路段時一度需要慢駛，至早上八時許服務回復正常。
觀塘綫由黃埔站至調景嶺站行車時間預計需額外多3至分鐘，繁忙時段觀塘綫來回方向，將維持3分鐘一班車。
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