曾批伊朗處決示威者　 《伊朗式遷居》女星獲准保釋

【有線新聞】上月被捕的伊朗影后塔雲尼阿里度絲蒂獲准保釋。

親友和支持者到監獄外迎接塔雲尼阿里度絲蒂，眾人上前擁抱慰問，她離開監獄時沒有配戴頭巾亦面露笑容，她上月中在社交媒體批評德黑蘭處決被捕的示威者，並要求國際組織對伊朗的血腥衝突採取行動，當局指控她就國內示威散播假消息，而將她拘捕。