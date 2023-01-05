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通關｜旅議會料訪港旅行團新春後漸多 每日約10團
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2023年01月05日
港聞
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【有線新聞】旅遊業議會主席徐王美倫估計與內地通關初期來港的旅行團不會很多，預計農曆年後才逐漸增多，估計每天大概十個旅行團。
徐王美倫表示︰「我們（內地）旅行團會不會很快就來，而我們理解是有但不會很多，相信要過年後會比較多些。如果是過年後二月時的入境團，暫時很難預測。因為在國內業界朋友，第一、有些員工確診，估計每天大概十個旅行團。」
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