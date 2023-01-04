i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
辛偉誠發表本年首場重要政策演說
i-Cable
2023年01月05日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】英國首相辛偉誠發表本年首場重要政策演說，承諾優先處理五大工作。
辛偉誠說：「首先將今年通脹減半，降低生活成本，為國民提供財務保障。其次是推動經濟增長，在全國創造薪酬更好的工作機會。再者，我們確保會減少國債，保障未來的公共服務。此外，縮短國民保健署的輪候時間，讓民眾更快接受治療。最後，制定新法律阻截偷渡船，非法入境者會被拘留和安排離境。」
上一條影片
【華爾街速遞】04/01/2023
下一條影片
俄羅斯鋯石高超音速巡航導彈護衛艦正式服役
其他人也在看
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假可豁免醫生紙？
生活
有線生活
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
2022年12月29日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
一線搜查丨露營帳篷內開暖爐取暖 台一家三口一氧化碳中毒昏迷 衛生防護中心：可致死
生活
有線生活
2022年12月29日
一線搜查丨港男自製馬友刺身 讚味道似拖羅 網民：怕你去唔切睇急症｜附食安中心建議
生活
有線生活
2022年12月30日
筷子疊住搓洗原來超錯 洗錯含菌高過馬桶蓋8倍 專家教正確清洗法｜附選購筷子4貼士
生活
有線生活
2022年12月27日
其他人也在看
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假可豁免醫生紙？
生活
有線生活
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
2022年12月29日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
一線搜查丨露營帳篷內開暖爐取暖 台一家三口一氧化碳中毒昏迷 衛生防護中心：可致死
生活
有線生活
2022年12月29日
一線搜查丨港男自製馬友刺身 讚味道似拖羅 網民：怕你去唔切睇急症｜附食安中心建議
生活
有線生活
2022年12月30日
筷子疊住搓洗原來超錯 洗錯含菌高過馬桶蓋8倍 專家教正確清洗法｜附選購筷子4貼士
生活
有線生活
2022年12月27日