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辛偉誠發表本年首場重要政策演說

辛偉誠發表本年首場重要政策演說
【有線新聞】英國首相辛偉誠發表本年首場重要政策演說，承諾優先處理五大工作。
辛偉誠說：「首先將今年通脹減半，降低生活成本，為國民提供財務保障。其次是推動經濟增長，在全國創造薪酬更好的工作機會。再者，我們確保會減少國債，保障未來的公共服務。此外，縮短國民保健署的輪候時間，讓民眾更快接受治療。最後，制定新法律阻截偷渡船，非法入境者會被拘留和安排離境。」
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