香港航班周日起可使用日本所有機場　航空公司下午公布最新安排

【有線新聞】日本放寬對香港航班限制，星期日起本港航班可使用當地所有機場。

旅遊業議會主席徐王美倫說航空公司下午應有最新航班公布，但早前因為限制而取消的旅行團未必可以重新組團出發。

徐王美倫表示︰「成本會相差很遠，旅行團是安排不上，不是訂不到房間。你需要收客人，你可以收到多少人？假如你取到30人的機位，但旅行團只收10多個人，成本會相差很遠。」