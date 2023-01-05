人大釋法｜盧文端指特首是香港維護國安第一責任人　釋法意義是香港自行處理國安案件

【有線新聞】全國僑聯副主席盧文端說 人大近日就港區國安法的解釋 是體現了行政長官 是香港維護國家安全的第一責任人。

盧文端在報章撰文說 人大釋法沒有對有關案件作任何決定， 而是通過闡明港區國安法 第14和47條的含義 回應行政長官提出的問題。 中央基本思路是尊重特區高度自治權， 希望通過完善香港的 司法制度和法律體系， 由香港自行處理涉及 國安案件的審理事宜， 是今次人大釋法的最重要意義。