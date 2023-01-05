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人大釋法｜盧文端指特首是香港維護國安第一責任人　釋法意義是香港自行處理國安案件

【有線新聞】全國僑聯副主席盧文端說人大近日就港區國安法的解釋是體現了行政長官是香港維護國家安全的第一責任人。
盧文端在報章撰文說人大釋法沒有對有關案件作任何決定，而是通過闡明港區國安法第14和47條的含義回應行政長官提出的問題。中央基本思路是尊重特區高度自治權，希望通過完善香港的司法制度和法律體系，由香港自行處理涉及國安案件的審理事宜，是今次人大釋法的最重要意義。
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