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人大釋法｜盧文端指特首是香港維護國安第一責任人 釋法意義是香港自行處理國安案件
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2023年01月05日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】全國僑聯副主席盧文端說
人大近日就港區國安法的解釋
是體現了行政長官
是香港維護國家安全的第一責任人。
盧文端在報章撰文說
人大釋法沒有對有關案件作任何決定，
而是通過闡明港區國安法
第14和47條的含義
回應行政長官提出的問題。
中央基本思路是尊重特區高度自治權，
希望通過完善香港的
司法制度和法律體系，
由香港自行處理涉及
國安案件的審理事宜，
是今次人大釋法的最重要意義。
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