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倉鼠進口禁令有望月中解除 漁護署檢測後方可出售
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2023年01月05日
港聞
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【有線新聞】政府去年因為防疫理由頒令禁止進口倉鼠，本月中有望解禁。
漁護署指因應疫情發展正與業界溝通，準備本月中恢復倉鼠的商業進口。署方會為倉鼠做檢測，結果必須陰性方可出售。去年頒下禁令期間，在港的倉鼠要人道毀滅，進口亦暫停。
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