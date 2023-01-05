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通關｜內地設廠公司指生意受封關隔離影響　疫情三年花過百萬購防疫物資

【有線新聞】政府尚未公布通關細節，有在內地設廠的印刷公司說疫情以來因各地封關隔離，影響兩至三成生意，也衍生額外防疫成本，期望政府盡早公布通關安排，並為商界預留配額。
印刷公司負責人梁兆賢疫情前每個月往返香港和內地兩三次，到北京、上海和深圳廠房工作。疫情下因為隔離措施，三年來只去過兩次，其中一次要隔離21日。
梁兆賢表示：「從未試過自己在酒店要長時間隔離，可能準備要充足一點，又要工作，又在一個封閉的環境。雖然有視像或電話溝通，但實際上很多項目，特別是新項目、新發展，進度都較慢。很多客戶，海外客戶或內地客戶，接觸也會減少。」
梁兆賢說，單計去年下半年因內地封控，公司生意較以往同期少兩至三成，疫情三年也額外花了過百萬購買防疫物資等，期望通關帶來轉機。
他表示：「過去每日往返（中港）的人每日出入都有約十萬計，若有一兩萬名額給我們（商界），我們都覺得很開心。我都希望很快可去內地，因為每年會議一年之計在於春，每年我們都有一個啟動會議準備今年全年的計劃。特別現在整體環境緊張，所以我們的想法是有些企業希望越早可往返內地越好。」他期望半年內可全面通關，加速恢復經濟活動。
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