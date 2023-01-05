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政府多部門於落馬洲及文錦渡聯合演習　為通關作準備

【有線新聞】據了解政府多個部門在口岸進行聯合通關演習。
海關車輛駛入落馬洲口岸，還有警方的戰術巴士進出。據了解政府多個部門在落馬洲及文錦渡進行聯合演習為通關做準備。
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