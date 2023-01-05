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24歲男涉持續宣揚港獨、煽動推翻政府等　遭警國安處搜查住所及拘捕

【有線新聞】警方國安處拘捕一名24歲男子，涉嫌「作出煽動意圖作為」罪。
警方根據法庭手令搜查被捕男子的住所，檢獲用作發布煽動意圖訊息的電子通訊工具。被捕男子涉嫌去年11至12月在社交平台持續宣揚港獨主義，煽動他人推翻中央及特區政府，引起他人憎恨司法機構、法官和執法人員，呼籲抵制防疫政策等。警方提醒作出具煽動意圖作為首次定罪可判監兩年。
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