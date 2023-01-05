24歲男涉持續宣揚港獨、煽動推翻政府等　遭警國安處搜查住所及拘捕

【有線新聞】警方國安處拘捕一名24歲男子， 涉嫌「作出煽動意圖作為」罪。

警方根據法庭手令 搜查被捕男子的住所， 檢獲用作發布煽動意圖訊息的 電子通訊工具。 被捕男子涉嫌去年11至12月 在社交平台持續宣揚港獨主義， 煽動他人推翻中央及特區政府， 引起他人憎恨司法機構、 法官和執法人員， 呼籲抵制防疫政策等。 警方提醒作出具煽動意圖作為 首次定罪可判監兩年。