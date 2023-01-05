通關｜盧寵茂：不排除立法規管限購藥物　私營機構料月內提供自費接種

【有線新聞】政府說內地來港人士入境前要有核酸陰性結果，相信可以控制疫情爆發風險，又說不排除立法規管限購止痛退燒藥。

未通關香港已經出現「搶藥潮」，市民擔心通關後更難買止痛退燒藥。醫務衞生局局長盧寵茂說政府已經積極採購、儲存止痛藥，強調存量足夠應付市民需要，「除確保公營醫療的需求外，會用特別藥物儲備庫針對性地支持私營醫療設施，能提供足夠退燒止痛藥。我們亦不排除在需要情況下對賣和買作出規管，有需要情況下可能作立法規管。」

市民亦憂慮內地疫情嚴峻，通關會加劇本地醫療系統負擔。盧寵茂強調入境旅客要有48小時內的核酸陰性結果，相信風險較低，假如他們來港後真是確診，與本地人一樣居家隔離，有需要可以自費去私營機構看醫生和買藥，「緊急或其他特殊情況到政府公營醫療設施而獲處方提供新冠口服藥，必須先繳付全費才可獲得藥物 。這些非香港居民可自費去私營醫療機構接種疫苗，據我們了解，相關疫苗供應商正與私營醫療機構商討，最快1月上旬就安排到復必泰二價疫苗在自費接種服務 。」

近日多個國家和地區都增加針對內地和港澳人士的入境檢測要求，被問到會否擔心通關後海外對香港限制更加多，特首李家超說過往很多國家的領事或商會都要求香港盡快復常，「大家都認為總有一天我們必須復常，這一步何時走？有人還希望我更快，在中央同意下，我認為復常的一大步，我們差不多走到百分百、很近的地方。」