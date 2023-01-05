通關｜「北上南下」每日各6萬需預約　港人回港不佔名額　高鐵最遲15日復運

【有線新聞】香港與內地通關安排出爐，星期日起首階段「北上南下」每日約有6萬人可經7個口岸過關，其中3個陸路口岸，落馬洲支線、文錦渡和深圳灣要預約，名額合共5萬個。至於高鐵最遲本月15日復運，為了保障兩地居民順利往返，港人返港及內地居民返回內地不受限制。

星期日起第一階段通關開放七個海陸空口岸。先說陸路，除了現時運作中的深圳灣、文錦渡和落馬洲支線都會重開，過關名額有5萬個，落馬洲最多，有35,000個，深圳灣和文錦渡各有1萬和5,000個。乘直通巴過境都要預約，其餘四個口岸合共一萬個名額。

經港澳碼頭、中港碼頭、機場和港珠澳大橋過境不用預約，有船票、機票和車票就成行。如果乘私家車經港珠澳大橋來往珠海，司機和乘客就要預約，名額約一千人左右，即每日北上和南下各有約6萬人。為保障兩地居民順利往返，如果是香港居民回港或者內地居民返回內地都不用預約，意味實際過關人數會更多。

行政長官李家超：「是否需要考慮有特別需要的市民，我們有詳細考慮過，今次所安排的人數數額頗大，在一個月內有180萬，兩個月內有360萬，即香港人口的一半都可以在兩個月內回到內地。」

政務司司長陳國基：「往後的階段會包括甚麼，當然我們會增加口岸，包括第一階段未有的高鐵，其他口岸仍如皇崗、落馬洲、蓮塘香園圍口岸等；第二，我們會適當加大每日人數安排。」

已開始試運的高鐵會在本月15日或之前恢復運作，屆時會開通西九龍站至廣州東站，直達廣州市中心。運輸及物流局局長林世雄：「由於涉及的車長眾多，單是香港方面的車長已經有約40人，加上內地段線路如常行車，我們要在行車中找到空檔試運。」

政府預計農曆新年後恢復讓跨境生來港，每日往返上面授課堂，不設限額，過關前毋須預約。