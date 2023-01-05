前年旺角示威21歲男學生認暴動傷人罪　還柙至19日判刑

【有線新聞】2020年初旺角示威，21歲男學生承認暴動及傷人，還柙等候本月19日判刑。

被告被控於2020年1月26日在山東街與砵蘭街交界，與其他示威者參與暴動，堵路期間一名男子把路面發泡膠箱踢走，被推倒地上拳打腳踢，有人用玻璃樽重擊他的頭。被告承認暴動及傷人罪，餘下的非法禁錮罪名存檔法庭，不予起訴。