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48歲婦社交平台接陌生信息 疑詐騙投資虛擬幣失逾900萬元
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2023年01月05日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】一名女子懷疑遇上投資騙案，損失超過900萬元。
警方上月24日接獲48歲女事主報案，報稱在社交平台回應一個陌生人的信息，之後應對方邀請先後32次投資虛擬貨幣，將約923萬元存入對方26個指定本地銀行戶口，及後懷疑受騙。暫時無人被捕。
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