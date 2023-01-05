本港確診數字回升至18,422宗　多68人離世

【有線新聞】本港新增確診回升至18,422宗。

本地佔18,258宗，其餘164宗是輸入，多68人死亡。有836間學校呈報個案，涉及1,851名學生及教職員。28間安老及殘疾院舍有個案，共37院友和職員感染。